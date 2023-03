Milan, l’obiettivo è un ex Juve per l’attacco. Le ultime

Si muove il Milan, su più fronti. Coi mille dubbi sul futuro di Leao servono rinforzi lì davanti? L'idea è quella di puntare su Alvaro Morata -scrive Gazzetta- il cui contratto con l'Atletico Madrid scade nel 2024. L'ex Juve conosce bene l'Italia e a Milano ha trovato l'amore. Si può fare? Intanto la questione stadio è in cima ai pensieri di Cardinale, che ha incontrato il presidente della Lombardia, Fontana, spingendo per iniziare i lavori entro due-tre anni. Nel frattempo il presidente Scaroni è a New York con Fondazione Milan e fra i vari impegni istituzionali è previsto anche un intervento all'Onu. Il presente è la febbre da Champions: già 37mila biglietti venduti per Milan-Napoli.