Milan, lutto in casa Pioli: morto il cognato

Lutto in casa del mister rossonero.

Nel post-partita di Milan-Fiorentina, l'allenatore rossonero Stefano Pioli non ha preso parte alle consuete interviste televisive e non si è visto neanche in conferenza stampa. Il motivo era circolato già nei primi minuti e faceva riferimento ad un lutto che lo aveva colputo in quelle ore.

E in effetti, questa mattina, è arrivata la conferma con le parole della società milanese che si è stretta attorno al proprio allenatore. Sui canali ufficiali del Milan è possibile leggere un messaggio in inglese e in italiano che spiega bene quanto accaduto.

"Il Milan si stringe commosso tutta la famiglia del nostro Mister in un abbraccio forte e intenso per la perdita del caro cognato Luca", il messaggio in italiano del club verso il tecnico Pioli e i suoi cari.

Una notizia molto triste che rende davvero amara la vittoria di San Siro ottenuta nell'ultima gara dell'anno contro la Fiorentina per 2-1.