Milan, ma chi è il vero proprietario? Sollevati dei dubbi

Il Milan campione d'Italia in carica e attuale vice capolista in condominio con la Juventus fa discutere ma non tanto per l'andamento in campionato ma per vicende societarie. "È davvero Gerald “Gerry” Cardinale il proprietario del Milan dopo l’operazione con il fondo Elliott? È questa la domanda che il Corriere della Sera, nelle pagine del settimanale “L’Economia del Corriere della Sera”, prova a rispondere. In un labirinto che da Milano porta fino al Delaware (USA) passando per l’Olanda.