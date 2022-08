Milan, Maignan: “Sapevo che qui avrei vinto. Donnarumma? Non sento la pressione”

"Mi piace studiare gli attaccanti. Devo studiare più gli attaccanti che il portiere. Quando durante la partita l’attaccante viene davanti a me, lo devo capire prima cosa potrebbe fare. Se calcia, se fa un passaggio. Lukaku? Non l0ho ancora studiato. Lo studierò? Forse (ride, ndr)". Poi, sui sostenitori rossoneri: "Abbiamo i tifosi migliori d’Italia, l’atmosfera è incredibile. Mi aspettavo di vincere subito. Prima di venire al Milan ho parlato a lungo con la società, e la prima cosa che ho detto è che volevo portare insieme a tutti i miei compagni il Milan al suo livello". Poi, sugli inevitabili paragoni con Donnarumma: "L’anno scorso non ho sentito la pressione, anche se inevitabilmente ho visto che la gente ha fatto molti paragoni tra me e Donnarumma. A me però questo non cambia niente. Prima di ogni partita io mi isolo, perché fuori la gente parla troppo e io non voglio sentire su di me la loro pressione. Mi aiuto con la musica, o cerco di chiudermi nel mio mondo".