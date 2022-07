Milan, Maldini: “Scudetto? Voltiamo pagina e raggiungiamo i nostri obiettivi”

Idee chiare per il dirigente rossonero al primo giorno di raduno.

Redazione ITASportPress

Primo giorno di raduno per il Milan che dopo la vittoria dello scudetto della scorsa annata e le vacanze, si ritrova per un nuovo inizio. Presente con gli addetti ai lavori anche Paolo Maldini, fresco di rinnovo. Parlando a Milan TV, il dirigente ha commentato: "Si riparte, le vacanze sono state meritate. La scorsa stagione è stata fantastica: abbiamo ancora l'eco di quello che è stato, ma dobbiamo ricordarci come siamo arrivati a questa vittoria e ora dobbiamo voltare pagina".

E ancora: "Dobbiamo ricordarci come siamo arrivati alla vittoria e dimenticare quella cosa inebriante che è successo dopo Sassuolo. L'anno scorso ha cementato gruppo e le nostre convinzioni, ma si riparte. Ogni anno è diverso. Siamo a ranghi ridotti, perché molti giocatori sono stati impegnati con le nazionali, ma dal 15-16 avremo tutti a disposizione. Manca un po' quello spirito di squadra dato che molti non si conoscono, ma da domani sarà routine anche se io dico sempre che a Milanello ogni giornata debba essere vissuta come qualcosa di speciale".

Su come sarà impostata la stagione che vedrà la lunga sosta per il Mondiale: "Bisogna abituarsi. Ci siamo abituati al Covid, alle sospensioni, alle partite senza tifosi. Dobbiamo abituarci, sarà una stagione totalmente divisa in due nella quale ci sarà un lungo periodo di inattività per i giocatori che non giocheranno in Qatar. Un periodo di vacanza con una nuova preparazione da sostenere. Ci sarà da affrontare tutto questo questo: la preparazione della squadra, l'idea di raggiungere determinati obiettivi, la gestione del gruppo".