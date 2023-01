Milan, malore mentre gioca: morto a 48 anni Billio tecnico dell’Academy

Serata triste per il Milan non solo in campo per la sconfitta sul terreno della Lazio per 4-0. Mondo rossonero scosso per la morte a causa di un malore improvviso di Patrizio Billio, ex calciatore e attuale tecnico dell'Academy del Milan in Kuwait. L'allenatore è stato colto ieri sera da un malore improvviso, un attacco cardiaco mentre giocava a padel con amici. Billio, che lavorava con il club rossonero dal 2010, aveva 48 anni.