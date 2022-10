Milan-Monza, le probabili formazioni e dove vederla

Squadre in campo alle 18 per l'undicesima giornata di Serie A.

Redazione ITASportPress

Milan-Monza si gioca oggi, sabato 22 ottobre 2022 alle ore 18 per l'undicesima giornata del campionato di Serie A. Grande sfida a San Siro, soprattutto a livello emotivo per i brianzoli e, in un certo senso, pure per i colori rossoneri che affronteranno per la prima volta in sfida ufficiale gli ex dirigenti Galliani e Berlusconi.

Milan-Monza, le ultime — Padroni di casa del Milan che potrebbero pensare a qualche sostituzione ma sempre alla ricerca dei tre punti per mettere pressione alle squadre in vetta alla classifica. Dubbi per mister Pioli che sembra intenzionato a lasciar riposare Leao e dare spazio a Rebic e Origi in avanti. Nel Monza, Palladino potrebbe optare su Pessina e Caprari alle spalle di Gytkjaer. La volontà è quella di ben figurare e di rendere orgogliosi i dirigenti davanti alla loro ex squadra.

Probabili formazioni e dove vederla — Milan-Monza si giocherà, come detto, questo sabato 22 ottobre 2022 allo Stadio 'Giuseppe Meazza' in San Siro. Il calcio d'inizio è stato programmato per le ore 18.00.

La gara che vedrà di fronte le due squadre lombarde sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN, la cui app è scaricabile su smart tv di ultima generazione, su console di gioco come PlayStation e Xbox, o su dispositivi come, Amazon Fire TV Stick, TIMVISION Box e Google Chromecast.

Gli abbonati a Sky e DAZN potranno attivare ZONA DAZN e seguire Milan-Monza al canale numero 214 del satellite. Gli abbonati possono seguire la gara di San Siro anche in diretta streaming, collegandosi al portale ufficiale tramite pc o notebook, oppure scaricando l'app su dispositivi mobili.

Di seguito le probabili formazioni della sfida:

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Dest, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Pobega, Bennacer; Messias, Brahim Diaz, Rebic; Origi. All. Pioli

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; Marlon, Pablo Marì, Caldirola; Ciurria, Barberis, Sensi, Carlos Augusto; Pessina, Caprari; Gytkjaer. All. Palladino