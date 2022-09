Milan-Napoli, le probabili formazioni e dove vederla

Squadre in campo alle 20:45 per la settima giornata di Serie A.

Milan-Napoli si gioca oggi, domenica 18 settembre 2022 alle ore 20:45 per la settima giornata di Serie A. Si tratta del big match del turno di campionato con rossoneri e partenopei pronti a dare spettacolo a San Siro.

Milan-Napoli, le ultime

Milan senza Leao, Napoli senza Osimhen. Due grandissimi protagonisti saranno out e lasceranno spazio ai loro compagni di squadra. Grande attesa per quella che potrebbe essere la prova di Giroud, sponda rossonera, e Kvaratskhelia dall'altra. Pioli e Spalletti metteranno in campo gli uomini migliori per cercare tre punti e vetta della classifica, magari in solitaria (se l'Atalanta non farà punteggio pieno contro la Roma).

Probabili formazioni e dove vederla

Milan-Napoli si gioca domenica 18 settembre 2022 allo stadio San Siro di Milano. Il fischi d'inizio della sfida è previsto alle ore 20:45.

La partita tra rossoneri e azzurri sarà trasmessa in esclusiva da DAZN: per vederla in tv servirà scaricare l'app di DAZN su una smart tv compatibile o su console Playstation o XBox; utilizzare dispositivi come Amazon Firestick e Google Chromecast, o ancora il TIMVISION Box.

Per vedere Milan-Napoli in diretta streaming, sarà necessario scaricare l'app di DAZN su PC, smartphone o tablet, o in alternativa collegarsi al sito di DAZN tramite computer o notebook e selezionare la finestra dell'evento.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Messias, De Ketelaere, Saelemaekers; Giroud. All. Pioli.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia. All. Spalletti.

