Milan, orgoglio Tonali: “Fascia da capitano una grande emozione”

Intervenuto ai microfoni di Milan TV , il centrocampista del Milan Sandro Tonali ha commentato la vittoria di Empoli nella sfida giocata sabato sera e valida per l'ottava giornata di campionato. Oltre a dare la propria opinione sulla gara, il giovane calciatore ha parlato pure dell'aver vestito la fascia da capitano nel finale del match.

SFIDA - "E' stato un finale un po’ strano. Abbiamo fatto una grandissima partita senza trovare il gol. Poi una volta trovato il gol abbiamo subito negli ultimi due minuti, ma non ci ha fatto male. Ci ha fatto pensare che dovevamo vincere. La rimessa laterale per Leao? E' una cosa che viene naturale quando si gioca, non è preparata. Poi abbiamo avuto la forza di trovare anche il gol del 3-1, ci ha fatto capire di aver fatto una gran lavoro anche questa volta".