Milan, Origi: “C’è un progetto speciale. Non vedo l’ora di affrontare Lukaku”

"L'eredità del Milan si tramanda di generazione in generazione, e si sposa con la mia mentalità. Come segnerò gol importanti? Non vedo l'ora del derby, ma non c'è una ricetta precisa. Sono stati decisivi per me. Maldini per me è una leggenda del calcio, Massara ha contribuito a costruire un grande percorso. Ho sentito la storia del club e la sua cultura. E' un piacere giocare in questo stadio, La Scala del calcio. E' bellissimo sentire questo allineamento tra tifosi e squadra, i grandi club si costruiscono così. Ho guardato Giroud segnare gol importanti, come quello contro l'Inter. Per raggiungere certi obiettivi servono allenamento, serietà, concentrazione, capacità di recupero. Nel calcio, se hai continuità, tutto questo si può raggiungere. Qui c'è un progetto speciale, l'eredità del Milan è qualcosa che si tramanda di generazione in generazione e si sposa bene con la mia mentalità. Poter portare le mie qualità qui è un onore. Lukaku è un grande giocatore, ho avuto modo di giocare contro di lui e mi piace sempre affrontare grandi giocatori; bello essere in Serie A con tanti giocatori con queste qualità. Sarà bello giocare contro di lui".