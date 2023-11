Milan, parte la caccia ai “dollarumma”. Tifoso vende a più di 350 euro

L'accoglienza da brividi riservata a Gianluigi Donnarumma lo scorso martedì ha fatto il giro d'Europa. E a distanza di giorni continua ad essere argomento di discussione. Perché tanti sono i tifosi del Milan che sognano di aggiudicarsi i rari pezzi dei "dollarumma", replica dei soldi cartacei che la curva rossonera ha stampato per provocare l'ex portiere. Questi sono stati distribuiti e lanciati dalle tribune in occasione della sfida di Champions League conil Psg. Ora sono leggenda. A quanto pare, infatti, diversi supporter si sono riversati sui siti di shopping online con l'intento di aggiudicarsi il tanto ambito cimelio. Di fronte all'elevata domanda c'è persino qualche furbetto che se ne approfitta e gonfia il valore di quelli che, in fin dei conti, sono dei fac simile. Un esempio è stato individuato sull'app per smartphone Vinted, con un venditore che ha aperto l'asta con base di 350 euro. Riuscirà a vendere o dovrà abbassare le pretese?