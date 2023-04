Milan, per rinnovo Leao c’è altro indizio

Cliente d'eccezione ieri in casa Milan, con Rafael Leao che si presenta al quartier generale rossonero accompagnato dal padre. In molti avevano ipotizzato un altro passo avanti riguardo il tanto chiacchierato rinnovo - sempre più vicino alla fumata bianca - e invece no, si tratterebbe solo di affari di shopping. Il portoghese ed il padre agente, infatti, si sono recati allo store con il solo obiettivo di acquistare un importante numero di maglie rossonere (intorno alla decina, ndr).