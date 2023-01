Milan, Pioli ammette: “Lo scudetto è sfuggito adesso solo Champions”

E' sconsolato il tecnico del Milan, Stefano Pioli dopo la batosta subita dal Sassuolo a San Siro. Il tecnico rossonero dice addio allo Scudetto ai microfoni di Sky Sport: "La delusione è forte dopo questa sconfitta pesante ma adesso dobbiamo reagire. Probabilmente non riusciremo a rivincere lo scudetto, ma dobbiamo lottare per la zona Champions e abbiamo la possibilità di raggiungere ancora questo obiettivo. Sono fiducioso che i ragazzi non molleranno e riusciremo a chiudere tra i primi quattro".