Milan, Pioli: “Anche una vittoria sporca ma di carattere ci farebbe bene”

Le parole del tecnico alla vigilia del match contro il Sassuolo

Redazione ITASportPress

Domenica 29 gennaio la Serie A si aprirà con il lunch match di San Siro. Il Milan ritroverà dopo tre settimane il pubblico di casa in campionato ospitando il Sassuolo. Una gara importante che Mister Pioli ha presentato in conferenza stampa a Milanello: "Adesso ci servono dei risultati positivi per ritrovare entusiasmo, parlare serve poco. Ci siamo preparati bene, daremo il massimo per tornare alla vittoria. Anche una vittoria sporca ma di carattere ci farebbe bene, dobbiamo essere una squadra consapevole e concreta. Siamo felici di tornare a giocare in casa. Il Sassuolo è veloce e tecnico, a tratti aggressivo. Dovremo fare attenzione soprattutto alle loro ripartenze, perché hanno giocatori pericolosi in avanti".

SQUADRA E TIFOSI

"Ci vuole grande unione per voltare pagina. Dobbiamo essere compatti come lo sono stati i nostri fantastici tifosi all'Olimpico dopo la sconfitta, dimostrando con la nostra qualità di meritare il loro sostegno. Dobbiamo pensare poco a quello che poteva essere, ovviamente potevamo fare meglio. Sta a noi uscirne, credendo in ciò che facciamo e affrontando le difficoltà come una sfida. La squadra ci ha sempre messo applicazione e attenzione, ma la realtà dimostra che tutti dobbiamo lavorare di più. Ora ci sono meno sorrisi, ci rendiamo conto che il momento è delicato e abbiamo grande senso del dovere. Dobbiamo fare bene le cose semplici".

MIGLIORARE, PARTENDO DALLA DIFESA

"Possiamo fare meglio sia in attacco che in difesa, in particolare a livello difensivo perché stiamo concedendo troppo e sbagliando troppo. Davanti fino a Lecce segnavamo in media due gol a partita, poi siamo stati lenti e abbiamo fatto fatica a superare la prima pressione avversaria. Le ultime tre gare sono state negative nel complesso, io sono il primo responsabile perché probabilmente non ho trasmesso quello che volevo: in questi giorni ho cercato di essere più chiaro e diretto. È il collettivo che deve dare una mano ai singoli, non viceversa".

MERCATO E INFORTUNI

"Abbiamo già le risorse necessarie per superare questo momento, la società è stata chiara da tempo e siamo a posto così. Stiamo recuperando gli infortunati, peccato per lo stop di Tomori ma giocando molto dobbiamo metterlo in conto e abbiamo alternative all'altezza".

I SINGOLI

"Hernández ieri si è allenato in gruppo e non ha avuto problemi, è a disposizione. Calabria ha preso una brutta botta a Roma, ma ora sta bene. Vásquez sta lavorando però non lo vedo ancora pronto per giocare. De Ketelaere sta meglio a livello fisico, è più forte e strappa di più; il suo ruolo rimane quello di trequartista offensivo. Bakayoko si sta allenando bene ed è a disposizione. Krunić è un giocatore intelligente, ad oggi non può ancora avere un'autonomia ottimale".