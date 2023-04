Milan, Pioli attacca l’arbitro: “Due rigori per noi a Bologna non concessi”

Il tecnico del Milan Stefano Pioli lascia il Dall'Ara di Bologna con qualche rimpianto dopo l'1-1. Questo il suo commento: che parte dagli episodi "Ho rivisto tutto e posso dire che c’erano due rigori. Sul fallo di mano di Lucumi, mi chiedo come mai tutti i tifosi, i giocatori e noi della panchina abbiamo visto il rigore. La dinamica ti dice che è fallo, poi c’è il Var che può correggere, ma onestamente era rigore. Almeno da fischiare. Il braccio non era attaccato. Mi dispiace che gli arbitri non abbiano giocato a calcio, il regolamento lo sanno comunque meglio di me, ma il mani era rigore. Il Var a chiamata? Se ci fosse stata l’avrei chiesta, soprattutto nel primo tempo. Rebic è stato più bravo del difensore a crearsi un vantaggio, e il difensore non ha preso solo il pallone ma anche il piede. Dispiace, andiamo avanti".