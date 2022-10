Milan, Pioli: “Con la Juventus importante. Sul recupero di Theo Hernandez…”

Vigilia di campionato per il Milan di Stefano Pioli che domani sarà impegnato nella delicata sfida di Serie A contro la Juventus valida per la nona giornata. Il tecnico rossonero ha presentato in conferenza stampa la gara.

Il mister ha esordito sull'importanza del big match ma anche sulla prova non bella contro il Chelsea: "All'interno di un campionato ci sono alcune gare che hanno grande importanza anche oltre i classici tre punti. Questa è una di quelle. Meglio la Juve ora dopo la gara col Chelsea? Dico che sarebbe stato meglio giocare meglio col Chelsea, ma le motivazioni ci sono a prescindere dall'avversario. Siamo tutti responsabili, io in primis, per mercoledì e c'è in noi tutta la voglia e la determinazione per far meglio di come abbiamo giocato a Londra".