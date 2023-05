Milan, Pioli: “Con la Lazio per noi è partita da dentro o fuori”

Alla vigilia di Milan-Lazio, scontro diretto importantissimo nella corsa ai primi quattro posti in classifica, il tecnico rossonero Stefano Pioli in conferenza stampa ha presentato il match. "Affrontiamo la squadra seconda in classifica che ha preso slancio dall'uscita dalle coppe. Loro sono molto completi e forti centralmente, poi da lì vanno sull'esterno. Da parte nostra servirà molta compattezza in fase difensiva. La squadra sta bene, non è preoccupata e non ha paura. La vedo volenterosa, concentrata, determinata. Dipendiamo dai risultati e non siamo felici, abbiamo creato aspettative alte e non possiamo sorridere. Dobbiamo lavorare meglio ed è quello che stiamo cercando di fare. La proprietà e i dirigenti sono sempre al nostro fianco, tutti sappiamo che questo è il mese decisivo della stagione e siamo concentrati per fare il meglio. Contro la Lazio mi auguro che la squadra controlli ancora così la partita risultando più concreta ed efficace in zona gol. La squadra è consapevole dei jolly che abbiamo buttato via e che non ne possiamo buttare via altri: è una partita importante, quasi da dentro o fuori, ma non è l'ultima. Ci servono molti punti. So quello che faccio e il perché, so assumermi le responsabilità, i pareggi sono arrivati con diversi tipi di formazione. La squadra sta bene ma ci sono mancati i risultati vincenti. Dobbiamo far meglio a partire dalla prossima, essere più precisi e determinati".