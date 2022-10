Milan, Pioli: “Contro il Monza inizia tour de force. Sarà serata romantica…”

Il Milan affronterà il Monza domani a San Siro per il match valido per la 11a giornata di Serie A. Il tecnico Stefano Pioli ha presentato il match a Milanello: "Per domani chiedo solo che la squadra riesca a esprimersi ai propri livelli, contro il Monza iniziamo un ciclo di 7 partite in 22 giorni e cominciarlo bene sarebbe importante. Sarà una serata particolare con un aspetto un po' romantico, Berlusconi e Galliani hanno fatto la storia del Milan. Per noi sarà una partita difficile, devo fare i complimenti a Palladino per il lavoro che è riuscito a fare e l'identità che ha dato alla squadra. Il Monza difende bene, in modo aggressivo, e palleggia altrettanto bene, hanno gamba e qualità davanti, hanno preso un solo gol da quando c'è il nuovo allenatore".