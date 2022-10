Milan, Pioli: “Contro la Juve messo in campo tanta energia”

Il tecnico del MilanStefano Pioli ha analizzato il successo di stasera contro la Juventus ai microfoni di DAZN: "Oggi siamo stati squadra e abbiamo lavorato tanto tanto insieme, è una cosa che dobbiamo portare avanti in tutte le partite. Credo che è stata una partita di un'intensità elevata. Abbiamo messo in campo grandissima energia. Nei primi venti minuti non abbiamo messo tanta pulizia tecnica, ma le rincorse e il sacrificio fanno parte di tutte le partite. Leao l'ultimo tassello lo deve fare nella fase di non possesso. Fare un rientro così significa essere dentro la partita. Rafa ha dei mezzi fantasisti. Gli manca poco ma deve lavorare. L'assenza di Messias e Saelemaekers ci toglie qualcosa sulla corsia destra, Brahim lo aveva già fatto e volevamo creare più uno vs uno sugli esterni con lui e Leao, penso che lo abbiamo fatto molto".