Milan, Pioli: “Contro la Samp scaricato delusione della Champions. Con la Juve…”

Il tecnico del Milan Stefano Pioli ha analizzato la vittoria casalinga contro la Sampdoria: “Abbiamo scaricato la delusione per l’uscita dalla Champions e fatto tanti gol. Questo fa bene in vista delle due ultime partite di campionato. Siamo andati oltre le previsioni in Champions ma in campionato abbiamo avuto poca continuità e partite come queste di stasera non siamo riuscite a vincerle durante la stagione. Adesso con la Juve vogliamo fare una bella partita. La squadra è giovane e la società ha mantenuto i bilanci in utile. Siamo il Milan e vogliamo essere competitivi in Italia e in Europa”.