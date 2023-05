Milan, Pioli: “Contro lo Spezia è una partita da tre punti molto pesanti”

Il tecnico del Milan, Stefano Pioli ha presentato il match di domani contro lo Spezia al Picco. "Dispiace aver perso Bannacer che è un grande calciatore e un professionista serio. Bisogna andare avanti e pensare alla partita di domani contro lo Spezia che è una gara da tre punti ma molto pesanti per la classifica in chiave Champions. Ma è anche una partita importante in vista della gara di ritorno di Champions League con l'Inter. Al Picco ci servono lucidità e determinazione perchè lo Spezia ho visto che ci sono state partite che ha giocato molto bene. Certo a loro per sperare serve fare punti e quindi sarà un avversario determinato, concreto e voglioso di vincere".