Milan, Pioli: “De Ketelaere può diventare un top. La squadra è più forte di prima”

MILAN FORTE - "Per vincere serve talento, per ripetersi serve carattere. Un anno fa, già dal primo giorno pensavamo di poter vincere. Quest’anno motivare il gruppo sarà più facile. Siamo più forti di un anno fa. Puoi comprare i migliori giocatori ma la differenza la fanno l’organizzazione, la voglia e lo spirito. Elkann vede l’Inter più avanti? Rispetto il suo parere, ma i pronostici di oggi hanno poco valore".

DE KETELAERE - "In prospettiva, in due, tre anni, può diventare un top europeo. Si vede che è molto intelligente, che capisce di calcio. E poi ha grande talento, si vede da come tocca palla: è elegante, bello da vedere. Origi, suo compagno di nazionale, mi ha detto che è metà Havertz e metà Kakà. Si è sbilanciato.... Giocherà qualche minuto a Vicenza e un tempo domenica con la Pergolettese".

LEAO E MERCATO - "Non sono affatto preoccupato dalle vicende contrattuali. Si vede che Leao è felice di stare con noi. Potenzialmente è un campione, per forza e capacità di saltare l’uomo. Ha tanti gol nelle gambe, anche più dei 14 dell’anno scorso. Sulla carta mancano due ruoli, il difensore e il centrocampista. Non vogliamo sostituire chi se ne è andato con dei sosia, anche perché un altro Kessie non c’è. Ci servono due caratteristiche: esplosività e intelligenza".