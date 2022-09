Milan, Pioli: “Empoli prova ad aggredirti per non farti giocare”

Il Milan ricomincia la corsa al primo posto e domani alle 20.45 giocherà in trasferta contro l'Empoli. La sfida del Castellani presentata in conferenza stampa oggi dal tecnico rossonero Stefano Pioli: "Analizzando i dati, l'Empoli è una squadra che prova ad aggredirti per non farti giocare: dovremo essere bravi a dare soluzioni a chi avrà il pallone, senza Maignan anche Tătărușanu sa giocare con i piedi. Loro sono una squadra vivace, brava tecnicamente. Noi dovremo essere attenti, compatti e soprattutto attivi in entrambe le fasi gioco. Arriviamo da una sconfitta, vogliamo tornare alla vittoria: ci vorranno determinazione e compattezza. Da domani in poi giocheremo dodici partite in 48 giorni, sarà un periodo di stagione importante, ma non dobbiamo assolutamente cambiare la nostra mentalità: pensare una partita alla volta, dando sempre il massimo. Le soste sono sempre particolari, abbiamo avuto diversi nazionali impegnati, ma ieri e oggi ho visto un ottimo lavoro da parte della squadra. Finora solo a Reggio Emilia abbiamo giocato al di sotto delle nostre possibilità, il cammino in campionato è stato buono ma non eccellente, specie in trasferta: potevamo raccogliere qualche punto in più".