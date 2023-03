Milan, Pioli: “Fiorentina è una squadra che aggredisce”

Il Milan fa tappa a Firenze per sfidare i viola di Italiano, match in programma domani alle ore 20.45. Alla vigilia dell'incontro, a Milanello, Mister Pioli ha parlato in conferenza stampa."Il match del Franchi è molto importante, complicato e tra due formazioni che si somigliano. La Fiorentina è una squadra che aggredisce e mette in campo energia e intensità, sicuramente ci darà del filo da torcere ma noi vogliamo continuare a vincere. Dobbiamo essere bravi a concentrarci solamente sulla prossima sfida senza pensare all'impegno europeo, per noi la Champions è domani. Italiano è un allenatore molto preparato, la sua squadra gioca un bel calcio e sta ottenendo risultati di spessore nelle coppe. Siamo noi a condizionare le nostre prestazioni e quando mettiamo in campo le giuste caratteristiche abbiamo grandi possibilità di far bene. È stata una settimana positiva, senza l'impegno infrasettimanale abbiamo beneficiato in energia, fiducia e autostima. Serviranno tanti punti e diverse vittorie per raggiungere il piazzamento in Champions, perciò dobbiamo pensare di partita in partita".