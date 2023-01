Milan, Pioli: “Il momento è delicato, bisogna stare zitti e lavorare di più”

Il tecnico Stefano Pioli spiega la prestazione del Milan dopo la batosta di Roma contro la Lazio: "In questo momento c'è poco da commentare, bisogna tornare a Milanello e tornare a lavorare. Una prestazione non all'altezza delle nostre possibilità e si vede che tante cose non funzionano e soprattutto la condizione mentale. Il momento è delicato e ci manca il gioco e i risultati. Le cose non ci vengono bene anche se creato qualche occasione pericolose non siamo riusciti a fare gol. Poche coperture e scarsa lucidità, bisogna parlare poco e lavorare. Anche io parlerò meno".