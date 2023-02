Milan, Pioli: “Inter con entusiasmo ma noi vogliamo ripartire”

Le parole del tecnico del Milan alla vigilia del derby contro l'Inter

Il febbraio del Milan di Stefano Pioli parte con lo stesso incrocio di dodici mesi fa: il Derby in casa dell'Inter. Un appuntamento importante, l'occasione ideale per mettersi alle spalle l'ultimo periodo e rilanciarsi. Una partita che il Mister ha presentato in conferenza stampa, da Milanello, in diretta su Milan TV, YouTube e Twitch. Queste le sue parole.

SULLA SETTIMANA

"Dal punto di vista del lavoro è stata un'ottima settimana di lavoro, svolta con attenzione e determinazione. Abbiamo studiato un piano partita, anche viste le nostre ultime partite e la finale di Supercoppa. Per noi sarà una grande opportunità e dobbiamo fare di tutto per coglierla. L'Inter arriva alla partita in un ottimo momento di forma, ma noi abbiamo grande voglia di ripartire. Cercheremo di vincere, vogliamo fare una grande partita. Centrocampo a tre? Non lo so. Cioè lo so, ma non ve lo dico".

SULLA SUPERCOPPA

"È semplice fare un'analisi di quella partita, dove gli episodi hanno inciso pesantemente: noi abbiamo subìto gol su tre situazioni da palla inattiva. Sono dettagli su cui dobbiamo fare sicuramente meglio".

SASSUOLO

"Le critiche non sono state eccessive, ci stanno visto il periodo. Quando le cose non vanno bene sono il primo a mettermi in discussione. Dobbiamo fare meglio, perché le ultime prestazioni non sono state alla nostra altezza. Tutto quello che c'è successo in questi tre anni non è stata una casualità, e visto anche l'atteggiamento mostrato in questa settimana, sono ancora più convinto di allenare un gruppo speciale. Non abbiamo perso lo spirito che ci ha sempre contraddistinto, dobbiamo tornare a dimostrarlo".

IBRA

"È stato sempre fondamentale per questa squadra. Venerdì ha ripreso ad allenarsi con noi, anche se in piccola parte. Purtroppo le due partite con il Tottenham arrivano troppo presto, e in questo momento non sappiamo quando sarà al 100%. Mi auguro con tutto il cuore che possa tornare presto soprattutto per quello che sta facendo. Poche persone farebbero quello che sta facendo lui per tornare dall'infortunio così difficile e complicato. Se ha parlato con i compagni? Credo di sì, lui sa toccare le corde giuste".

GOL PRESI

"Non sono determinati da un fattore solo, ma da un insieme di situazioni individuali e di reparto che vanno assolutamente migliorati. Dobbiamo essere più ordinati. Stanno mancando in alcune situazioni letture in fase difensiva, ma poi è mancato il gioco di squadra".

OBIETTIVI

"La zona Champions è un obiettivo importante, non va dato per scontato. Se guardiamo le classifiche degli altri campionati europei, balza all'occhio il grande percorso che sta facendo il Napoli. Lato nostro dobbiamo vincere tante partite da qua alla fine per arrivare più in alto possibile".

DUBAI

"Durante la preparazione invernale abbiamo avuto qualche infortunio di troppo. Avere due piccoli problemi come quelli di Bennacer e Tomori avendo ripreso a giocare così spesso può capitare, ma la squadra è in buone condizioni. In questo periodo c'è mancata la qualità. È quello a cui dobbiamo puntare".