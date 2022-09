Milan, Pioli: “La Sampdoria è una squadra molto motivata. E’ l’ora di Origi”

"Troveremo un avversario solido, con una buona identità e molto motivato; arriva da una sconfitta che porterà ancora più attenzione e determinazione. Sappiamo quello che ci aspetta. È il momento di Origi? Penso di sì, perché sta meglio e ha avuto minutaggio per alzare il ritmo. Non mi piace il termine turnover. I titolari non sono solo i primi 11 che vengono scelti. Io so che ho dei giocatori forti, un'identità ben precisa e sono sicuro che tutti, quando saranno chiamati in causa, daranno il massimo. Domani schiererò quella che, secondo me, è la formazione migliore: vado avanti per quello che vedo e per quello che sento. Come approccio abbiamo solo sbagliato con l'Udinese, ma è chiaro che è un dato che vogliamo invertire. Poi comunque si conferma la grande consapevolezza della squadra che, nonostante lo svantaggio, continua a crederci per cambiare la partita. Dest? Ho trovato un giocatore che conoscevo, lo avevamo già seguito nelle passate stagioni e ho visto le caratteristiche mi aspettavo. Ho trovato, però, più attenzione in fase difensiva di ciò che mi aspettavo".