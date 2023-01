Milan, Pioli: “Le critiche ci stanno. Dobbiamo affrontare questo momento”

Vigilia di campionato per il Milan di Stefano Pioli che domani sfiderà la Lazio per l'ultima gara del 19esimo turno di Serie A. Il mister rossonero ha presentato la gara in conferenza stampa affrontando diversi argomenti.

"È importante, vogliamo superare questo momento delicato facendo una partita da Milan". "Bastone o carota in questo momento? La strategia che ho ritenuto più gusta conoscendo i miei calciatori". "Migliorare in attacco e in difesa? Dobbiamo essere più concreti in entrambe le fasi di gioco".