Milan, Pioli: “Leao tra i migliori, abbiamo fatto una partita di pazienza”

Le parole del tecnico nel post partita, il quale elogia Leao e crede nell'incredibile rimonta in campionato

Intervenuto ai microfoni di DAZN, Stefano Pioli si è espresso sulla vittoria del Milan contro il Lecce. "Credo che Rafa possa e debba fare di più, sono pochi i difensori che possono reggerlo. Ho visto in lui un gran potenziale fisico e deve occupare di più l'area di rigore. Non ho dubbi, ha tutte le qualità necessarie per migliorare queste cose. Può essere ancora più completo di quanto lo sia già".

Una vittoria per 2-0 arrivata a fronte di un Milan, forse stanco dalla Champions, ma sempre carico dalla fame di vittoria: "Si, abbiamo giocato con pazienza, anche se non mi è piaciuta la mancanza di lucidità nella gestione dell'ultimo quarto di campo. Comunque, la partita l'abbiamo comandata: soprattutto, siamo stati bravi a vincerla senza rischiare praticamente nulla" ha dichiarato Stefano Pioli. L'allenatore si è poi espresso sulla tattica di gioco utilizzata: "Umtiti è bravo nell'uno contro uno, così abbiamo cercato la profondità. Anche quando gli avversari sono bassi si può trovare, basta avere il tempo giusto. Anche se a volte non siamo stati precisi".

Infine, il riguardo ai cugini nerazzurri e alla vittoria odierna dell'Inter contro l'Empoli: "Non avevamo bisogno di questo stimolo. D'ora in poi, proveremo a vincere più partite possibili, stiamo bene e dobbiamo continuare a lavorare al massimo". Riguardo l'Euroderby di Champions, invece, Stefano Pioli preferisce non pensarci: "Sarà uno spettacolo, ma c'è tempo. Ora dobbiamo rimanere concentrati e pensare alla sfida di sabato contro la Roma".