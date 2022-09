Milan, Pioli: “Mi aspetto una partita vibrante. Il derby è battaglia senza favoriti”

Il mister rossonero ha presentato il derby di domani

Redazione ITASportPress

L'imperativo è fare tesoro del recente pareggio col Sassuolo per mostrare il lato migliore contro l'Inter. Il Derby di campionato è alle porte e Stefano Pioli - con la squadra - è pronto per affrontare un nuovo capitolo di questa storica rivalità. A Milanello il Mister ha presentato la stracittadina in conferenza stampa, in diretta su Milan TV, YouTube e Twitch:

A TUTTO DERBY

"Noi e loro ci conosciamo bene, domani ci saranno più o meno gli stessi giocatori protagonisti nella scorsa stagione. Mi aspetto una partita vibrante: il Derby è il Derby, ci sarà battaglia senza favoriti a priori. Non dovremo mollare un centimetro, dovremo muoverci tanto e bene, mettendoci voglia, sacrificio e aggressività. Spesso, nei recenti Derby, l'Inter è passata in vantaggio ma non sempre perché ci stava mettendo in difficoltà. Loro sono forti da situazioni da fermo, come nelle ripartenze, le nostre scelte saranno fatte anche in conseguenza di questi aspetti".

QUALITÀ

"Abbiamo preparato al meglio questa gara, nei minimi dettagli, proveremo a fare il massimo per avere dei vantaggi negli episodi. Stiamo pensando solo al Derby e a come poterlo vincere. Per farlo, bisognerà prendersi anche dei rischi. Abbiamo i nostri concetti di gioco, cercheremo di portarli avanti anche domani con forza ed energia. Mettendoci qualità, fondamentale per vincere questo tipo di gare. Rispettiamo l'Inter ma non abbiamo paura, ce la giocheremo".

TORNANDO A REGGIO EMILIA

"Troppi lanci, troppi errori tecnici o nei movimenti. Troppo frenetici. A livello di squadra, non di singoli. Domani dovremo fare meglio, ci proveremo. Ho a disposizione un gruppo forte".

MERCATO FINITO

"Il nostro è un percorso condiviso: investire su giovani di talento e di prospettiva. Siamo andati in quella direzione, confermando quasi in blocco il resto del gruppo, giocatori importanti e con ampi margini di miglioramento. L'arrivo di alcuni giocatori mi sta portando a pensare a qualche possibile novità tattica. Siamo un pochino lunghi in alcuni reparti, ma sarà una stagione intensa e avremo bisogno di tutti: i giocatori mi danno sempre grande disponibilità. Dest? Ha qualità e ritmo, l'abbiamo preso per giocare terzino ma ha delle caratteristiche adatte per giocare anche in altri ruoli. Vranckx è un centrocampista che abbina qualità e quantità, ha talento ed è un profilo perfettamente adatto alla nostra squadra".

LA PRESENZA DI REDBIRD

"La proprietà domani sarà allo stadio, probabilmente incontrerà la squadra. Ho incontrato Cardinale, mi ha trasmesso grande entusiasmo. Elliott ha riportare il Milan in alto e la nuova proprietà ha le stesse ambizioni: siamo in buone mani".

I SINGOLI

"Siamo dispiaciuti per l'infortunio di Florenzi, è un leader dentro e fuori dal campo. Stiamo ancora valutando come procedere per gestire al meglio il recupero. Origi sta meglio ma sicuramente partirà dalla panchina perché è tornato da poco, è a disposizione ed è un giocatore molto importante per noi. De Ketelaere quando abbiamo la palla è un giocatore da cercare, mentre in fase di non possesso i compiti cambiano per cercare di essere il più compatti e aggressivi possibili. Non sono mai stato preoccupato di una possibile partenza di Leão, l'ho sempre visto pienamente coinvolto e determinato. Giroud è importante, ha spessore, certi ricordi legati al Derby e non solo possono caricarlo. Ibra è sempre vicino a noi".

FORZA ALE!

"Siamo dispiaciuti per l'infortunio, è un leader dentro e fuori dal campo. Stiamo ancora valutando come procedere per gestire al meglio il recupero".