Milan, Pioli: “Non era facile a Salerno ma siamo partiti col piede giusto”

L'analisi del Mister Stefano Pioli a Milan TV dopo il successo di Salerno per 2-1: "Non mi aspettavo una partita facile perchè qui a Salerno non ti concedono nulla. Nonostante qualche problema dopo la sosta di 50 giorni abbiamo creato tanto e sbagliato altrettanto. Le risposte sono positive con un ritmo da ritrovare ma abbiamo stressato la difesa avversaria con un palleggio veloce e aggredendo bene gli spazi. Siamo partiti col piede giusto e per adesso va benissimo così".