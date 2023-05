Milan, Pioli: “Non siamo stanchi ma manca la cattiveria sotto porta”

Il tecnico del Milan, Stefano Pioli ha commentato il pari interno contro la Cremonese: "Bisogna cambiare marcia o faremo fatica ad entrare nelle prime quattro. Nel primo tempo siamo stati pericolosi e la partita è stata fatta bene ma se non la sblocchi diventa tutto più difficile. Una squadra come la nostra non deve perdere lucidità ma ci siamo complicati la vita in occasione del gol della Cremonese. Ci manca la determinazione nello sbloccare le partite e basta un piccolo errore per perdere. Il secondo tempo non mi è piaciuto e questa squadra non è stanca ed ha dimostrato di avere tante energie".