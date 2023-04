Milan, Pioli: “Partita contro la Roma vale tanto per la Champions”

Alla vigilia del big match dell'Olimpico di Roma, sfida valida per la 32ª giornata di Serie A, Stefano Pioli, tecnico del Milan ha presentato i temi della gara in conferenza stampa. "È una partita che vale sicuramente tanto. Nelle ultime giornate abbiamo tre scontri diretti e più punti faremo più possibilità avremo di arrivare tra le prime quattro, il nostro obiettivo. I nostri avversari hanno una fase difensiva molto solida, compatta e organizzata. In avanti hanno elementi che possono trovare la giocata in un qualsiasi momento, e in casa nel 2023 hanno quasi sempre fatto risultato pieno. Mourinho ha creato un'intensità e un gioco da alti livelli. Non vogliamo farci condizionare dall'ambiente che troveremo, noi pensiamo a giocare la nostra partita e a vincere. Conosciamo le loro caratteristiche e non vogliamo pensare troppo all'andata. Dovremo stare attenti alle situazioni in cui loro sanno incidere, come le palle inattive".