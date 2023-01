Milan, Pioli: “Primo tempo da cancellare poi fatto meglio del Lecce”

Non è soddisfatto pienamente della prestazione dei suoi ragazzi il tecnico del Milan Stefano Pioli, che dopo il pari del Via del Mare contro il Lecce analizza così il match. "Una gara diversa dove nel primo tempo abbiamo sbagliato tutto quello che si poteva sbagliare e avrei voluto sostituire tutti, poi nella ripresa abbiamo avuto poi una buona reazione, potevamo anche vincerla ma dobbiamo fare sicuramente meglio. L'errore sul primo gol è stato evidente, ha complicato la partita ma abbiamo la qualità per tenere il campo come il secondo tempo. La Supercoppa contro l'Inter? Io sono preoccupato sempre, soprattutto quando non vinciamo. Adesso tutto sulla Supercoppa, faremo di tutto per farci trovare pronti".