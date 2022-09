Milan, Pioli: “Quella contro il Napoli è una sfida Scudetto”

Il Milan domani alla sua terza partita a San Siro e dopo Inter e Dinamo Zagabria in Champions ecco arrivare il Napoli. A Milanello il tecnico Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa del match contro i lanciati campani. "Il Napoli ha giocatori talentuosi e un allenatore con grande capacità, in grado di dare un'identità precisa alla propria formazione. Hanno fatto un inizio di stagione importante. Siamo due squadre simili, che cercano di manovrare e verticalizzare. Mi aspetto una partita difficile, affrontiamo un avversario che ha tecnica e organizzazione, ma anche personalità e qualità. La considero una sfida Scudetto perché il campionato sarà talmente equilibrato che tre punti potrebbero fare la differenza alla fine. Ogni partita per noi sarà una partita da Scudetto, dobbiamo affrontare ogni gara con questa mentalità, ma chiaramente il campionato è ancora lunghissimo. Ci sono molte squadre attrezzate per fare bene e vincere, sono cresciute anche le squadre considerate medio-piccole. La carica dei tifosi è al massimo livello, stiamo prendendo tanta energia da loro. Giocare in casa in questo momento è un grandissimo vantaggio che vogliamo sfruttare anche domenica sera".