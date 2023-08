Milan, Pioli: “Roma più forte della sua classifica. Sul mercato…”

"A Roma sono due anni che fanno sold-out, quindi l’arrivo di Lukaku non cambierà di molto la situazione - ha detto Pioli a proposito del belga - Giocare in stadi pieni con questa atmosfera è sempre bello, la cosa non ci spaventa, ma ci stimola. Domani serviranno calma e lucidità”.

Infine poche parole sul mercato e sull'inserimento dei nuovi acquisti che si sono visti meno: "Ho dei dirigenti talmente capaci che tra ieri e oggi non li ho sentiti, perché sanno che sto preparando la partita. Non so cosa stiano facendo. Oggi non m'interessa, domani sera sì e vedremo. Musah, Chukwueze e Okafor si stanno inserendo bene. Okafor è un po' più a rilento perché viene da un infortunio, Chukwueze e Musah non hanno fatto amichevoli, ma stanno bene e sono pronti per giocare anche dal primo minuto".