Milan, Pioli: “Scordiamoci l’Inter, testa alla Sampdoria avversario difficile”

In vista dell'appuntamento contro la Sampdoria a San Siro, valido per la 36ª giornata di Serie A, il tecnico del Milan Stefano Pioli ha presentato il match in conferenza stampa: "Siamo indietro rispetto a dove vorremmo essere, pertanto dovremo essere molto concentrati e determinati sulla partita contro la Sampdoria. Per fortuna la stagione non è finita martedì scorso, abbiamo ancora la possibilità di dimostrare chi siamo. Siamo arrivati bene alla Champions, in condizioni buone. Il risultato non è stato quello che volevamo. Credo che contro l'Inter la differenza l'abbiano fatta i due primi tempi. All'andata per i gol subiti, al ritorno per le occasioni non sfruttate. Tutti i giocatori hanno dato il massimo, dal primo all'ultimo. Non guardiamo più indietro, è il passato: puntiamo avanti. Credo sia una fortuna potere giocare. Speravamo di andare in finale, ma adesso siamo preparati per fare bene in una partita dove dovremo dimostrare chi siamo, e reagire. La Sampdoria sta giocando con grande dignità e orgoglio. È un avversario difficile, perché gioca un calcio aggressivo e offensivo oltre ad avere poco da perdere. Adesso servono ferocia e determinazione per finire bene in campionato".