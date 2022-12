Milan, Pioli: “Scudetto? Ci crediamo. Siamo più forti dell’anno scorso”

Stefano Pioli si carica e carica il suo Milan in vista della ripresa del campionato e della rincorsa allo scudetto che vede il Napoli guidare la classifica con un buon vantaggio (+8 proprio sui rossoneri). Intervistato da La Gazzetta dello Sport, il tecnico del Diavolo ha parlato della voglia di lottare ancora per il Tricolore ma anche della crescita avuta dai suoi nell'ultimo anno anche grazie al trionfo della passata stagione.

"Scudetto? Ci crediamo. Sappiamo che il livello si è alzato e che le nostre concorrenti sono fortissime: se il Napoli manterrà questo passo incredibile fino alla fine supererà i 100 punti e dovremo solo far loro i complimenti. Ma anche il Milan ha qualità e determinazione per vincere tutte le partite, in tutte le competizioni. Siamo in corsa su quattro fronti, l’obiettivo è vincere un trofeo", ha detto Pioli.