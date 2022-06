Milan, Pioli: “Scudetto? Fatto qualcosa di importante ma è punto di partenza”

Intervenuto a margine dell'evento per la consegna, a suo favore, della cittadinanza onoraria dal sindaco di Noceto, il mister del Milan Stefano Pioli è tornato a parlare dello scudetto ottenuto dai rossoneri e della programmazione per il futuro.

"I complimenti mi fanno piacere, sono meritati se accompagnati ai complimenti di un club, di una squadra, che ci ha sempre creduto ed ha dato sempre il massimo. Abbiamo saputo tenere duro nei momenti delicati e che ha raccolto una grandissima soddisfazione. Per noi deve essere un punto di partenza: sappiamo di aver fatto qualcosa di importante, siamo pronti a ripartire per la prossima stagione. I miei ragazzi hanno un grande entusiasmo e tanta passione, ogni giorno cercano di migliorare per essere una squadra che sa accettare i difetti dei compagni ma che sa esaltare anche i pregi dei propri compagni".