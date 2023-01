Milan, Pioli: “Siamo delusi, ci voleva più attenzione nel finale contro la Roma”

Il tecnico del Milan, Stefano Pioli ha commentato ai microfoni di Dazn il pareggio rocambolesco contro la Roma a San Siro che sotto di due gol a pochi minuti dalla fine, ha raggiunto i rossoneri al 93': "E' un peccato non aver vinto una partita così fatta bene. I punti lasciati sul campo stasera ci lasciano tanto amaro in bocca. Ai ragazzi ho detto di continuare a giocare così anche se bisogna mettere più attenzione sulla palle inattive. Ci siamo incasinati la vita da soli visto che la partita era in controllo fino all'87'. Siamo delusi da questo risultato anche per come è venuto. Abbiamo dato una speranza alla Roma all'87' che dopo il 2-1 ci ha creduto e alla fine ha raggiunto il pareggio su una seconda palla inattiva. La squadra sta bene dopo la lunga sosta e abbiamo fatto un lavoro curato con massima attenzione. Non è un problema fisico il nostro ma di calo di tensione".