Milan, Pioli sorride: alla ripresa ci sarà un doppio recupero

Sorriso in casa Milan dove mister Stefano Pioli si avvicina a riabbracciare due calciatori importanti alla ripresa del campionato. Nella prima parte della stagione, il Diavolo ha avuto purtroppo diversi infortuni, che si sono concentrati soprattutto in una zona di campo, vale a dire la fascia destra. Noti i guai di Florenzi, così come quelli di Calabria. Ma è proprio il capitano rossonero ad essere ormai prossimo al rientro in gruppo.