Milan, Pioli: “Squadra generosa e con tanta voglia di vincere”

Il Milan ha vinto agevolmente stasera contro il Bologna con i gol di Leao e Giroud. Il tecnico della squadra rossonera Stefano Pioli ai microfoni di Dazn ha commentato il 2-0: "La squadra ha lavorato con ritmo, collaborazione, generosità per tutta la partita. Abbiamo commesso errori tecnici e possiamo fare meglio, ma conta la voglia di vincere la partita. Del resto a Bergamo avevamo fatto un'ottima partita e le aspettative ce le siamo alzati da soli. Siamo entrati nella storia di questo club, ma vedo la fame necessaria per fare qualcosa in più e scrivere altre pagine: fin quando vedo questi atteggiamenti va bene, poi lavoreremo anche nei particolari per essere più precisi e più lucidi nel fare le scelte, oggi abbiamo qualche volta esagerato nella profondità quando non era il momento giusto".