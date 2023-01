Milan, Pioli: “Svoltare col Sassuolo. Soluzione nella testa”

Vigilia di campionato per il Milan di Stefano Pioli che ha presentato in conferenza stampa la gara contro il Sassuolo. Il mister ha risposto alle domande dei media e ha fatto il punto sulla situazione della sua squadra.

"Abbiamo un'opportunità domani. Bisogna avere grande compattezza per voltare pagina", ha esordito il tecnico verso il match contro i neroverdi. "Pensare troppo a quello che potevamo fare credo non ci possa aiutare tanto domani. Siamo contenti di tornare a giocare davanti ai nostri tifosi; sono stati fonte di ispirazione contro la Lazio in un momento così pesante... Ora tocca a noi di avere le qualità per meritare il loro sostegno".