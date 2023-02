Milan, Pioli: “Torino sempre ostico ma vi spiego come superare difficoltà”

Mister Pioli oggi in conferenza stampa ha presentato l'anticipo della 22ª giornata di Serie A. Prime parole per il popolo rossonero: "C'è sicuramente da parte nostra un grande ringraziamento per il sostegno anche nei momenti più delicati, per noi è importante sapere che i tifosi sono sempre al nostro fianco". Poi il ritorno di Ibrahimovic:"Sta meglio, l'autonomia non è molta perché ha fatto pochi allenamenti. Il suo ruolo è di grande giocatore e grande motivatore, io spero continui a essere entrambe le cose. Contro il Torino sarà con noi perché ha voglia di stare con il gruppo. Non abbiamo rimpianti riguardo all'esclusione dalla lista Champions, la sua garanzia al momento è troppo limitata".

Formazione - "Leão è molto importante per me e per la squadra, è tornato dal Mondiale e ha dovuto giocare subito. Ha perso brillantezza e per questo ho provato a utilizzarlo a partita in corso, è sempre a disposizione molto motivato e concentrato. Per Theo vale un discorso simile, ha avuto un calo fisiologico e penso che perdere una finale mondiale abbia influito. Fisicamente sta bene e ha voglia di incidere. Non ci sono sistemi di gioco vincenti e perdenti, conta l'interpretazione. Ho fatto le mie valutazioni sul percorso e sulle ultime prestazioni, ci mancano costruzione dal basso e una fase difensiva più solida. Non cambiamo atteggiamento e non ci stiamo rinnegando, le critiche sono inevitabili, non posso aspettarmi dei complimenti in questo momento".