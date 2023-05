Milan, Pioli: “Troveremo una Juventus forte e determinata”

Il Milan farà visita alla Juventus alla ricerca della qualificazione matematica alla prossima Champions League. Alla vigilia della gara si è svolta la conferenza stampa di Stefano Pioli. Queste le parole del Mister verso l'atteso big match: "Troveremo una Juventus concentrata e determinata, insieme al Napoli è la migliore squadra per rendimento casalingo. Mancano solo due partite e dobbiamo cercare di raggiungere il quarto posto o qualcosa di meglio: è una partita importantissima. Non bisogna dimenticare da dove siamo partiti, ma non sarà la chiusura di un cerchio: vincendo a Torino saremmo in Champions League, non è il momento per parlare di mercato o di rinnovi o di futuro".