Milan, Pioli: “Tutte bene ma dovevamo chiuderla prima”

Il tecnico del Milan Stefano Pioli ha commentato il successo contro l'Atalanta ai microfoni di Dazn: "Dovevamo chiuderla prima ma comunque c'è stata una grande prestazione della squadra e ho visto tanta energia di tutti i miei ragazzi in campo. L'Atalanta ti crea difficoltà ma noi lavorando con intensità e da squadra siamo riusciti a vincere. Segnali positivi ma il campionato è ancora lungo. La svolta? Abbiamo avuto la testa pesante anche se non c'era nulla da sistemare dentro lo spogliatoio dove non è mai successo nulla. Le sconfitte subite ci hanno tolto entusiasmo ma adesso con i risultati positivi è ritornato. E poi sono arrivate nuove energie. La squadra è guarita e adesso torniamo a giocare con le nostre qualità".