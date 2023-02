Milan, Pioli: “Veniamo da due buone gare ma fare attenzione al Monza”

Il tecnico rossonero in sala stampa

Redazione ITASportPress

Il Milan fa visita al Brianteo di Monza per la 23ª giornata di Serie A. Dopo il 4-1 di San Siro nella sfida d'andata, i rossoneri ritrovano i biancorossi - appuntamento sabato 18 febbraio alle ore 18.00 - guidati da Palladino e imbattuti in campionato in tutto il 2023. Alla vigilia della sfida, a Milanello, si è svolta la conferenza stampa di Mister Pioli.

IL MOMENTO ROSSONERO

"Anche nelle difficoltà non abbiamo mai smesso di credere in noi stessi, nel nostro gruppo, e abbiamo sempre sentito il sostegno dei nostri tifosi. Credo che tutto questo sia la vera forza del nostro ambiente. Nella squadra ho visto attenzione ed energia. Tutti vivono i risultati con tanta pancia, dobbiamo essere impermeabili a critiche ed elogi, sempre eccessivi in entrambe le direzioni. È il campionato che ci permetterà di rigiocare la Champions League l'anno prossimo: Monza, Atalanta e Fiorentina saranno impegni importantissimi, poi penseremo a Londra".

VERSO IL MONZA

"Veniamo da due buonissime partite ma dovremo stare attenti. È stata una buona settimana ma giocheremo una partita difficile, contro una squadra che sta bene: per vincere servirà la migliore prestazione possibile. Faccio i complimenti a Palladino per il suo lavoro, per una squadra propositiva che gioca un calcio offensivo. All'andata il risultato è stato largo ma non si è trattato di una sfida semplice: dovremo giocare con fiducia. Si tratta di un'occasione da sfruttare per fare tanti punti, avendo comunque massimo rispetto per un'avversaria che gioca bene".