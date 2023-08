Esordio con vittoria in A per il Milan e dato record per il neo arrivato Reijnders.

Il Milannon sbaglia all'esordio in campionato in Serie A. La stagione dei rossoneri si apre con la vittoria sul Bologna per 2-0 con le reti di Giroud e Pulisic. Brilla anche il neo arrivato Reijnders che dopo aver giocato l'intera gara ha messo a segno un traguardo record che lo fa entrare di diritto nella storia del club.