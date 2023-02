Milan riaccende la luce: Giroud affonda il Torino

Con un secondo tempo tutto cuore e orgoglio, il Milan ha battuto il Torino per 1-0 nell'anticipo di Serie A della 22a giornata. Ha deciso nella ripresa Giroud con un perentorio colpo di testa. Milan deludente nel primo tempo con il Torino vicino al gol in diverse occasioni poi nella ripresa rossoneri più determinati e vogliosi di portare a casa una vittoria che mancava da sette turni. Milan più squadra che ha rialzato la testa dopo un primo tempo da brividi contro un bel Torino. Rossoneri che in classifica sono terzi a quota 41 punti.