Milan ruggisce a San Siro: Juve battuta con gol di Tomori e Diaz

Con un gol per tempo il Milan vince il big match contro la Juventus. A San Siro è 2-0 per i campioni d'Italia che hanno sbloccato il match nel primo tempo con Tomori e poi ad inizio ripresa raddoppiato con Diaz. Milan che mentalmente è stato superiore ai torinesi che avevano iniziato bene il match ma sono usciti battuti alla distanza. Juve che non riesce a vincere con le big e la situazione si fa pesante anche in classifica.